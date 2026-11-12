马里、布基纳法索和尼日尔三国部长于2026年11月11日在布基纳法索首都瓦加杜古召开萨赫勒国家联盟（AES）部长理事会为期两天的会议。他们正在审查该联盟第二年工作路线图的执行情况，该路线图涵盖国防与安全、外交和发展。

The Rio Times报道，消息引述布基纳法索外交部。会议于11月11日和12日举行，旨在为该邦联国家元首会议的下一次会议准备建议。部长们于2026年2月26日在瓦加杜古批准了这一路线图。

国防与安全

开幕式由布基纳法索战争与爱国防卫国务部长塞莱斯坦·辛波雷将军主持。根据该国外交部门传播办公室的消息，来自马里和尼日尔的代表团以及三个国家的专家参加了此次会议。

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辛波雷呼吁加强三国军队之间的合作，尤其是协调工具并强化战略自主性。他还表示，编入邦联联合部队的军队在打击恐怖组织的斗争中展现出韧性。

下一次领导人会议

在外交领域，辛波雷表示，三国在国际舞台上以一个声音发声。谈及发展时，他称经济一体化和贸易便利化是为青年创造前景的重要因素。

部长们的建议将提交给三国领导人——马里的阿西米·戈伊塔、尼日尔的阿卜杜拉赫马内·蒂亚尼以及担任AES主席的布基纳法索领导人易卜拉欣·特拉奥雷。截至发稿时，会议结果尚未公布，国家元首会议下一次会议的日期也尚未宣布。

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