英国司法部已就喜剧演员拉塞尔·布兰德可能违反监狱规定一事展开调查。调查的起因是其妻子劳拉·布兰德在他们的YouTube频道视频中宣读了一份来自监狱的声明。布兰德在声明中否认对导致其被监禁的罪行负有罪责，据《卫报》报道。

调查监狱规定

据该报报道，如果囚犯将评论转交给家庭成员，并知道这些评论将被发布，他可能会被认定违反规定。调查还可能涉及是否需要更新现行规定，以防止囚犯的评论通过可能获得广告或赞助收入的YouTube频道传播。

首相发言人称已公开的声明令人愤慨，并表示此事正在紧急调查中。他说，囚犯被严格禁止发表可能给受害者造成痛苦的声明，与媒体接触仅在特殊情况下才被允许。他还强调，囚犯不能通过将评论交给他人发布来规避这些限制。

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判决与转监

51岁的布兰德正在服刑10年6个月。11月5日，南华克法院裁定他一项强奸罪名及三项性侵犯罪名成立。

布兰德在其声明中表示，他已从位于伦敦西南部的B类旺兹沃思监狱被转移至位于剑桥郡的C类利特尔海监狱。该设施专门关押因性犯罪被定罪的男性。

根据官方规定，囚犯如希望与媒体联系，必须通过监狱长提交正式申请。外交大臣埃德·米利班德在评论该视频时表示，布兰德没有表达悔意或对受害者的同情。

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