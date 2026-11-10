美国司法部已向加州北区联邦法院对网约车服务 Lyft 提起诉讼。该部门指控该公司及其司机系统性地拒绝为残障乘客提供服务，其中包括使用复杂轮椅的人士以及携带服务动物的乘客。

据Engadget 报道，司法部认为，这些行为违反了1990年《美国残障人士法案》第III章。该法律禁止运输公司基于残障歧视他人。

指控与诉求

司法部称，在司机拒绝运送乘客后，Lyft 还向乘客收取行程取消费。该部门还表示，该公司没有修改其政策和做法，以避免歧视此类乘客。

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诉讼中列举的案例包括：在必要情况下，拒绝允许行动障碍乘客坐在车辆前排座位。司法部要求为向 Lyft 或该部门本身提出投诉的残障乘客争取5300万美元赔偿，并要求该公司培训司机了解《美国残障人士法案》的要求。

Lyft 的立场及此前的和解协议

Lyft 否认了相关指控。该公司在向《纽约时报》发表的声明中表示，歧视在 Lyft 社区没有容身之地，其长期政策要求司机为携带服务动物或使用复杂移动辅助设备的乘客提供服务。该公司称，违反这些政策的司机将面临严重后果，包括被永久移出平台。

2020年，Lyft 已就类似的违法指控与美国司法部达成庭外和解。当时，该公司同意支付赔偿并修订有关运送使用轮椅乘客的政策。

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