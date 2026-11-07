在美国，司法部请求撤回针对加利福尼亚州的诉讼。该诉讼要求该州选举机构搁置约2万张选票。联邦政府称，这些选票属于据称并非美国公民的选民，据《国会山报》报道。

法院此前阻止了这一要求

司法部试图阻止清点这些选票，直至核实选民的移民身份。在投票日前，一名联邦法官阻止了这一要求，美国最高法院也在紧急程序中未允许唐纳德·特朗普政府迫使该州搁置这些选票。

撤回诉讼的动议是在周二的中期选举后提出的。据该媒体报道，共和党至少失去了7个参议院席位和42个众议院席位，而部分选举的结果仍未确定。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

选举前的其他诉讼

加利福尼亚州的诉讼是特朗普政府在投票前发起的数起案件之一。特别是，该政府在阿拉斯加州提起诉讼，试图在共和党参议员丹·沙利文落败的情况下阻止该州选举结果获得认证。政府表示，另一名候选人小丹尼尔·J·沙利文出现在选票上可能会令选民感到困惑。

一名法官在选举日前驳回了有关阿拉斯加州的诉讼，但政府表示打算对该裁决提出上诉。截至周五，丹·沙利文以微弱差距落后于民主党候选人玛丽·佩尔托拉，数千张选票仍未完成计票。

此前，美国国土安全部表示，内华达州选民名册中有近1.6万名可能的非公民，但随后将估计人数下调至185人。经核查后，该州官员确定所有被识别出的人员均为美国公民。非公民可在个别地方选举中投票，但在联邦层面被禁止投票。

关注我们在