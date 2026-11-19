美国司法部撤回了在一起案件中的上诉。该案中，该部门要求加州将其认定为非美国公民的人员从选民名册中移除。正如《独立报》报道，该联邦机构于周二提交了相关的简短法院文件。

此前，法院阻止了政府提出的要求，该要求涉及寄送给超过2万名被司法部认定为非美国公民的人员的选票。加州官员表示，该部门的名单存在许多错误，可能剥夺数千名有资格参与投票的选民的投票权。美国最高法院在选举前一天拒绝审理此案。

华盛顿州的争议

司法部也尚未正式结束其在华盛顿州提起的诉讼。与此同时，一名联邦法官于周四禁止该部门向地方选举官员施压，要求他们搁置政府认定为非美国公民的选民的选票。

这项为期14天的限制令在该州认证选举结果后到期。据该报评估，这使得政府通过这一机制进一步干预今年投票结果实际上变得不可能。

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终止有关核查的上诉

次日，司法部还宣布终止就一项旨在识别选民中疑似非公民的倡议所涉案件提出的上诉。国土安全部于8月启动的项目规定收集大量数据，以编制涉嫌非法投票人员名单，并开展住所核查。

法院此前警告称，此类核查极有可能出错，因为美国没有涵盖全体居民公民身份的联邦数据库。上诉法院10月同意，对先前选举中涉嫌违规行为的调查本可以不那么仓促地进行，且不应在新的投票临近时进行。

在中期选举前，司法部加强了与涉嫌选举舞弊有关的刑事案件：该部门在投票前两个月内对26个州的197人提出指控。根据《华盛顿邮报》的梳理，11月3日后，检察官仅新立了一起此类案件。与此同时，总检察长托德·布兰奇表示，数百项与选举有关的刑事调查仍在进行。

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