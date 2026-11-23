美国司法部在联邦法院承认，美国当局将美国公民布莱恩·何塞·莫拉莱斯·加西亚驱逐至墨西哥。这一承认是在政府提出动议、要求驳回其索赔诉讼期间作出的，《卫报》报道。

拘留与驱逐

4月3日，25岁的莫拉莱斯·加西亚与其雇主在得克萨斯州弗雷德里克斯堡附近上班途中被拦下。他出生于丹佛，在墨西哥长大。当时他是车内乘客，未随身携带证件。这名男子告诉执法人员，他的出生证明和社会保障卡留在家中，但对方并不相信他，随后叫来了移民执法人员。

根据法庭文件，美国海关和边境保护局特工小罗伯特·吉尔查阅了墨西哥记录，其中将墨西哥列为莫拉莱斯·加西亚的出生地。该特工还称，被拘留者据称表示自己出生在墨西哥，并指出他只会说西班牙语。

莫拉莱斯·加西亚于4月7日被驱逐出境。此后，唐纳德·特朗普总统的政府在一份面向媒体的声明中称，他非法滞留美国。

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诉讼与返回美国

5月1日，莫拉莱斯·加西亚的律师对联邦政府提起诉讼，要求获得一笔未具体说明的赔偿金。他们称，其客户在执法人员以监禁相威胁后，虚假声明自己非法进入美国，并签署了快速驱逐文件。诉讼还称，在驱逐发生前，家人与朋友曾试图提交证明其美国公民身份的文件。

政府否认了这些说法，称该男子是自愿前往墨西哥，因此无权要求赔偿。同时，当局在法庭文件中表示，在审查有关其出生地的信息后，莫拉莱斯·加西亚于8月30日获准进入美国。

得克萨斯州西区联邦检察官贾斯汀·西蒙斯在一份法庭文件中写道，原告拥有美国和墨西哥双重国籍。法官罗伯特·李·皮特曼没有立即就政府要求驳回案件的动议作出裁决。诉讼被告还包括身份未公开的得克萨斯州地方和州执法人员。

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