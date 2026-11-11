美国司法部表示，在墨西哥一次执法行动中被击毙的卡特尔首领埃德加·阿龙·巴斯克斯·阿尔瓦拉多曾帮助前奥运选手瑞安·韦丁运输毒品并逃避抓捕。据墨西哥当局称，巴斯克斯以“El General”闻名，上周在瑙卡尔潘试图抓捕他时被枪杀。

据CBS新闻报道，美国联邦检察官公布了一份起诉书，称巴斯克斯向韦丁的犯罪组织供应可卡因。控方称，他还向该团伙提供几乎每天更换的暗语，这些暗语用于安全通过执法部门的检查站。

针对卡特尔首领的指控

检察官称，42岁的巴斯克斯贿赂墨西哥官员，以拖慢刑事调查、操纵证据并促成刑事案件结案。美国司法部称，在两年时间里，他还亲自帮助韦丁躲避美国执法部门。

巴斯克斯是墨西哥城 El Cártel Nuevo Imperio 的创始人。墨西哥安全部长奥马尔·加西亚·哈尔富什表示，在抓捕行动中，巴斯克斯向执法人员开枪。该部长称，巴斯克斯还应对2024年墨西哥城警察局长米尔顿·莫拉莱斯的死亡负责。

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针对罗伯托·戈麦斯的指控

美国司法部还宣布，对居住在墨西哥的美国公民罗伯托·戈麦斯提出六项联邦指控。检察官称，在过去十年中，他一直向国际犯罪组织供应毒品，其中包括韦丁的组织。

调查人员认为，戈麦斯通过飞机和海上船只将可卡因、甲基苯丙胺和芬太尼从中美洲运往墨西哥，随后经陆路将这些物质运送至美国和加拿大。起诉书称，他曾试图促成供应商与韦丁之间出售1,000磅甲基苯丙胺的交易；该交易估值约为55万美元。

检察官还称，51岁的戈麦斯在2024年至2026年期间帮助韦丁逃避抓捕。美国司法部表示，他与包括锡那罗亚卡特尔在内的卡特尔之间的联系，以及与能够获取墨西哥和美国执法部门敏感信息人员的接触，使他能够获悉执法行动。

韦丁在两起案件中面临17项重罪指控，其中包括与贩毒和谋杀有关的指控。他不认罪，目前在美国被无保释羁押。若所有罪名成立，戈麦斯将面临10年监禁至终身监禁。

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