美国司法部领导层敦促联邦检察官为激烈对抗做好准备，背景是国会民主党人计划就该部门的活动展开调查。正如《独立报》报道的那样，副司法部长托德·布兰奇的一名主要助手阿卡什·辛格本周在与检察官的电话会议中敦促他们准备以战时模式工作。

司法部的立场

托德·布兰奇表示，该部门将与国会合作，但不会放弃总统唐纳德·特朗普的议程。他在接受福克斯新闻采访时强调，未来的调查不会阻止或拖慢司法部的工作，而政府还有两年时间来落实其计划。

司法部解释称，提及战时模式是针对公共安全而言。该部门表示，一些新当选的州和地方政府官员已不再有兴趣与联邦执法机构合作。

据该报报道，辛格还表示，在选举后发生的一系列辞职之后，其他联邦检察官可能会被迫离职。此前，经参议院确认的国家安全、民事事务和公民权利部门负责人已宣布辞职。

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预期中的国会调查

民主党在选举中的斩获改变了国会的力量平衡。民主党计划审查司法部的工作，尤其将关注针对特朗普政治对手的调查，他们认为这些调查可能构成滥用权力。

报道指出，在选举前的最后几周，该部门曾试图但未能对前白宫工作人员卡西迪·哈钦森取得起诉书，加快了针对众议员伊尔汗·奥马尔的调查，并通过不同寻常的程序性步骤，对前联邦调查局局长詹姆斯·科米启动了一起新的刑事案件。法官还迅速驳回了针对两名前联邦调查局官员的投诉。

特朗普已将民主党计划开展的调查称为敲诈，并指示总检察长展开调查。白宫在法律顾问威尔·沙夫的一封信中表示，国会的此类行为可能被视为公然的犯罪行为。与此同时，布兰奇告诉记者，目前没有针对民主党人声明的公开调查，并承认，对未来审查的警告本身并不构成犯罪。

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