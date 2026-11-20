美国司法部结束了对能源公司NextEra和Dominion计划合并的反垄断审查。这发生在双方就可能退役发电站的监管达成协议之后，《国会山报》报道。

有关电力的担忧

美国司法部表示，负责监督该地区电力系统运行的独立市场监督机构ISO New England已向美国联邦能源监管委员会提交意见。该监督机构警告称，合并后的公司可能获得激励并具备能力，使一座仍具有经济可行性的发电站退役，以增加在新英格兰的容量补偿。

司法部称，两家公司授予联邦能源监管委员会权力，自2028年5月起的五年内，对合并后公司提出的每一起发电站关闭提议进行调查。根据协议，如果市场监督机构认定某设施具有经济价值，将能够禁止NextEra让该设施退役。

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其他批准

NextEra和Dominion于5月宣布了一项价值近670亿美元的交易。两家公司当时表示，交易完成后将创建按市值计算全球最大的受监管能源业务，并预计交易将在12至18个月内完成。

完成合并还需要获得弗吉尼亚州公司委员会的批准。周二，双方在该监管机构对交易进行法律审查的框架下提出了开场论点。弗吉尼亚州州长阿比盖尔·斯潘伯格10月呼吁，若交易达成，合并后的公司在六年内不要提高电价。

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