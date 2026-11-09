澳大利亚新南威尔士州州长克里斯·明斯批评一国党候选人斯图尔特·邦兹的言论。邦兹称，澳大利亚人正因大规模移民而遭到所谓的人口替代。明斯称这些言论公然令人愤慨且带有种族主义色彩，并将替代理论称为从美国引入的阴谋论，据《卫报》报道。

悉尼集会上的言论

邦兹是竞选州议会上院的一国党候选人名单领头人，他在悉尼中央商务区的一场反移民集会上发表讲话。数百人参加了该活动。这名政治人物表示，澳大利亚拥有共同的文化、边界、国旗、语言和主导宗教。他还声称，该国正走向成为亚洲的一个经济特区。

据该报报道，邦兹是一国党参加新南威尔士州议会上院选举的名单第一人，选举定于3月举行。根据最新民调，他可能当选。

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官员的反应

澳大利亚人权委员会种族歧视专员吉里达兰·西瓦拉曼表示，宣称一些澳大利亚人优于其他澳大利亚人的说法会播下分裂和仇恨。按照他的说法，认为移民永远不能成为真正澳大利亚人的观念，无视了该国的历史和共同未来。

联邦多元文化事务部长安妮·阿莉强调，有移民背景的澳大利亚人并非在取代澳大利亚人，他们就是澳大利亚人。她补充说，因一个人的种族或出身而否认其属于社会的权利，这不是关于移民的讨论，而是一种危险且制造分裂的做法。

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