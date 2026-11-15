截至9月底，韩国国防部拖欠4637名国家暴力受害者1500亿韩元赔偿金，约合1.12亿美元。尽管该部门曾从其他项目调拨资金，但因预算资金不足，法院裁定的赔付款项仍被延迟，《韩国先驱报》报道。

支出大幅超过预算

该部为2026年的赔偿金预算安排了200亿韩元，高于2025年的177亿韩元。但截至8月底，实际支出已接近900亿韩元，超过初始预算四倍以上。预计到年底，支出将达到2022亿韩元。

资金短缺问题已持续多年。2023年，该部在初始预算为277亿韩元的情况下支出了879亿韩元。2024年支出为1357亿韩元，2025年为1794亿韩元，而这两年的初始预算均为177亿韩元。

资金从其他项目调拨

为弥补缺口，国防部今年从其他预算类别调拨了700亿韩元，其中包括原本用于支付士官薪酬的资金。2024年，该部门通过预算调拨和其他调整筹集了额外的1180亿韩元；2025年则为1719亿韩元。

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尽管如此，部分受害者在提交赔偿申请后等待款项已超过七个月。今年与延迟有关的利息支出预计为102亿韩元，而2023年为26亿韩元。

需求超过2027年计划

政府2027年预算草案为赔偿金安排了503亿韩元，不足国防部估计所需1725亿韩元的30%。有关赔付款的数据已提交给反对党国民力量党议员柳永元的办公室。根据其办公室的信息，赔偿主要涉及三清教育营受害者以及1948年济州岛起义的受害者。

三清教育营是用于关押人员的军事设施，于1980年全斗焕执政期间设立。据该报报道，近4万名平民曾被强制关押于此。估计1948年至1954年间的济州岛起义及当局随后的镇压造成1.4万至3万人死亡。

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