爱沙尼亚教育部已起草立法修正案，旨在扩大学校学习爱沙尼亚语区域变体的机会。学生或可用学习当地方言替代第二门必修外语，这门外语通常从大约七年级开始学习。据ERR News报道。

这些变化将涉及历史上使用沃罗语、塞图语、穆尔吉语、塔尔图语、萨雷马语、基努语、穆胡语、希尤语、科达韦雷语、库萨卢语、吕加努塞语和约赫维语等变体地区的学校。这些地区约有155所基础教育学校。目前，全国约有15至20所普通教育学校教授方言，其中大多是小型乡村学校。

开设课程的条件

根据该草案，如果至少有10名儿童表达这一意愿，家长将有权向学校提出组织区域语言变体教学的请求。爱沙尼亚学生会联合会主席卡尔·埃里克·基尔斯认为，对于规模很小的学校而言，10份家长申请的门槛可能过于严格。他表示，如果几名家长不支持该请求，其他家长可能无法收集到所需数量的申请。

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该联合会提议采用比例制度，并在大城市创造更多此类学习机会。该联合会认为，这将帮助为求学而搬迁的年轻人——尤其是从基努岛前往派尔努或从塞托马前往塔尔图的年轻人——保持与家乡地区的联系。

学校和语言委员会的担忧

学生会联合会还警告说，方言教学不应以牺牲学生的空闲时间和福祉为代价。该联合会指出，学习负担可能增加，资金筹措和寻找教师可能面临困难，同时选择方言的学生也可能面临负面态度的风险。

爱沙尼亚学校校长协会认为，方言和当地文化应在与社区协商后作为选修课教授，而不应通过多项立法法案加以规范。爱沙尼亚语言委员会呼吁明确由谁组织和资助课程，以及由谁提供教师、教材和教学方法支持。该委员会还强调，有必要评估用方言学习替代第二外语可能如何影响学生升入高中阶段学校及后续学习。

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