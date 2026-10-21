日本文部科学省要求东京大学重新审查新校长的遴选程序。这是日本政府首次向一所大学提出此类要求，《日本时报》报道。

日本文部科学大臣关芳弘表示，大学的管理政策委员会应独立审查校长遴选过程。他称，这是为了确保该校的治理体系履行问责义务。

候选人在投票中排名第二

9月底，校长遴选与审查委员会选出研究生院艺术与科学学院教授藤垣裕子担任东京大学第32任校长。她将成为首位担任这一职务的女性，并计划于4月开始为期六年的任期。

不过，在行政人员和教职员工参与的两轮投票中，藤垣裕子均位列第二。在三名候选人的最终投票中，电气与电子工程学教授染谷隆夫获得1107票，藤垣裕子获得553票，法学教授山本隆司获得451票。

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委员会的解释被认为不充分

该委员会由16人组成。委员会主席国谷裕子解释称，候选人是根据个人资料、推荐信、面试、视频致辞、投票结果以及委员会成员在讨论中的立场进行评估的。审议结束后，藤垣裕子在委员会内获得了最多支持。

这一决定引发了公众、政治人士和部分教师的批评，他们质疑举行投票的意义。关芳弘大臣表示，委员会公布的解释没有包含新的细节，其中包括因保密原因未披露的内部讨论情况。

委员会表示，它在寻找一名具备高道德标准、能够在一系列丑闻后恢复外界对该大学信任的领导者。过去一年中，该校数名教授因涉嫌受贿被捕，内部调查还发现了20多起其他违反伦理规范的行为。

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