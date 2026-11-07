尼日利亚联邦教育部取消了卡杜纳国家教师学院（NTI）2026学年国家教育证书（NCE）和学士学位项目的招生。该学院还被命令终止所有大学附属关系和学位授予安排。据Premium Times Nigeria报道。

招生禁令

教育部发言人博里沃·福拉萨德表示，NTI不得再办理全日制、非全日制或远程学习形式的NCE或学士学位项目招生。该部门敦促民众不要申请、接受录取通知或为此类项目付款。

教育部解释称，作出这一决定是由于该学院违反了2025年9月向其发布的运营指导方针。该部门指出，NCE项目招生必须符合联合招生和入学委员会（JAMB）的要求，以及国家教育学院委员会（NCCE）的认证标准。

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教育部称，NTI无权授予NCE资格证书和大学学位。国家大学委员会（NUC）须通知受该决定影响的大学，并确保落实终止与NTI学位授予安排的要求。

在读学生

NCCE必须对尼日利亚六个地缘政治区现有的NCE II–IV远程学习项目和学习中心进行全面认证。符合要求的学生能否完成学业将取决于认证结果和监管规定。

教育部强调，NTI的法定职责包括教师培训和再培训、在职培训以及持续专业发展。该学院还可以为持有非教育专业文凭、希望获得在尼日利亚教师注册委员会注册所需能力的教师开设为期三个月或六个月的缩短课程。

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