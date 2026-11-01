台湾教育部发布了面向学校和学前教育机构的指引，内容涉及预防和应对针对教师及其他工作人员的暴力和骚扰。该文件不仅涵盖人身攻击，还包括言语侮辱、心理暴力、跟踪骚扰、网络攻击、恶意投诉以及指派超出岗位职责的工作，据《台北时报》报道。

安全措施和投诉处理

建议确定了外来人员参与事件风险较高的地点：通道、学生事务和咨询部门、会议室以及学校入口。潜在高风险时段包括学生到校和离校时间、家长与学校工作人员会面、讨论严重违纪行为和冲突时，以及课外活动结束后的时间。

建议学校在这些地点安装监控摄像头和紧急通信设备，但应避免过度监控。视频记录不得被任意公开或提供给其他人员。

学校必须驳回匿名提交、缺乏具体内容的投诉，以及已经作出最终决定的案件。仅涉及一般纪律问题的投诉，建议按照教师工作评估规则处理，而不应通过可能导致解雇或不续签合同的程序处理。

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调查期限和实施纪律的权利

收到投诉后，学校必须在三天内成立工作组开展调查，调查须在一个月内完成。如果学校或学前教育机构的负责人涉及案件，调查必须由公正的第三方进行。投诉人和举报人也应获得免受报复的保护。

指引规定，对学生采取合法且必要的纪律措施，不应成为惩罚教师或对其工作作出负面评价的依据。此外，除涉及机构场所安全、严重紧急情况或紧急公务任务的情形外，不建议学校在工作时间之外向教师布置工作，或就家长与教师互动相关事项联系他们。

雇用至少100人的学校和学前教育机构还必须制定预防此类事件的计划，并将相关记录保存三年。教育部强调，这些指引具有行政建议的地位，而职场欺凌或性骚扰案件仍将主要依据现行法律处理。

教师协会的立场

台湾全国教师协会欢迎该文件的出台，但表示其中缺乏具体的问责机制，并呼吁更明确界定雇主的责任。该协会还建议制定明确标准，以识别重复或恶意投诉及骚扰，并让教师代表参与职业风险评估和预防措施审查。

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