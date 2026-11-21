联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）已开始将其在该国南部的部分阵地移交给黎巴嫩军队。任务负责人迪奥达托·阿巴尼亚拉在提尔市表示，据阿纳多卢通讯社报道，消息援引了黎巴嫩国家通讯社。

向军队移交阵地

阿巴尼亚拉在与来自当地社区的70多名女性会面时强调，必须防止任务结束后出现安全真空。他表示，对违反行为的监测和记录、人道主义援助、保护平民，以及对当地社区和女性的支持都必须继续。

UNIFIL负责人指出，联合国未来在黎巴嫩南部的存在将取决于联合国安全理事会的决定。他还称，以色列持续占领黎巴嫩南部部分地区明显违反了联合国安理会第1701号决议，并表示维和人员将履行职责直至授权期的最后一天。

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授权期至2026年底

UNIFIL自1978年以来一直在黎巴嫩南部开展行动。2006年，第1701号决议扩大了该任务的授权：其任务是监督停止敌对行动，并支持黎巴嫩军队在利塔尼河以南地区部署。

2025年8月，联合国安理会最后一次延长UNIFIL的授权期，至2026年12月31日。维和人员的分阶段撤离将于2027年开始。与此同时，尽管于4月17日生效的停火仍在实施，以色列继续对黎巴嫩发动袭击。根据6月26日签署的、由美国斡旋的框架协议，以色列从黎巴嫩领土撤出与黎巴嫩军队恢复控制以及经核实的非国家武装团体解除武装挂钩。

黎巴嫩卫生部记录显示，3月2日至11月5日期间至少有4390人死亡。国际移民组织表示，4月流离失所者人数超过120万。

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