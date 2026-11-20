欧洲-日本联合太空任务BepiColombo在飞行超过八年、航行逾60亿英里后抵达水星。控制人员将在最近的周六启动探测器发动机，使其进入水星轨道，《卫报》报道。

如果此次机动成功，BepiColombo将成为历史上第二个环绕这颗距离太阳最近、也是太阳系最小行星运行的任务。由于靠近太阳，水星很难研究：航天器会在太阳引力作用下加速，因此必须在旅程的大部分时间减速，以免掠过这颗行星。

两台探测器进入极地轨道

12月初，该组合体预计将分离为两台轨道飞行器——欧洲轨道器和日本轨道器。它们将在水星周围不同的极地轨道上机动，科学观测计划于明年4月开始。

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欧洲的Mercury Planetary Orbiter将以高分辨率绘制水星表面及其成分图。它还将研究水星的内部结构，包括其异常巨大的核心。Mercury Imaging X-ray Spectrometer仪器将分析水星表面的地球化学成分。

磁场与陨石坑中的冰

日本轨道器将测量水星的磁场，并研究其钠外逸层——围绕该行星的极其稀薄的气体和原子层。科学家还希望弄清水星如何在如此靠近太阳的位置形成、为何拥有磁场，以及永久阴影陨石坑中的冻结冰由什么构成。

水星仅比月球大50%，但质量是月球的四倍。其表面温度白天可达450°C，夜间可降至-180°C。预计这些探测器将在轨运行约三年，之后因失去燃料和高度而坠落到水星表面。

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