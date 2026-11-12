欧洲空间任务Euclid在首次大型数据发布中公布了超过9亿个星系、约6000万个潜在类星体以及约1.5万例可能的强引力透镜事件的信息。《卫报》报道。

Euclid于2023年7月发射，旨在绘制最大的宇宙三维地图。该任务将覆盖三分之一的天空以及超过100亿年的宇宙历史。其目标是帮助研究暗能量和暗物质，它们在宇宙中的占比分别估计约为70%和25%。

未来宇宙地图的一部分

新数据集覆盖了Euclid计划在任务期间研究的天空区域约14%。爱丁堡大学教授安迪·泰勒领导该项目英国地面科学部门。他指出，其他巡天项目可能规模更大，但Euclid将大范围观测与高分辨率相结合。

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数据中记录的类星体是位于遥远星系中心的明亮天体，其能量由超大质量黑洞提供。

寻找暗物质

当一个前景星系，通常位于星系团中，处在一个遥远星系之前时，就会发生强引力透镜现象。其引力会扭曲时空，并使来自遥远天体的光线偏折，从而可能形成明亮的弧或环。

暗物质会增强这一效应，它增加了星系的质量和引力影响。泰勒表示，研究这类透镜可能有助于排除有关暗物质本质的某些理论，因为其分布取决于这种物质的性质。此前，科学家已知约1000例强引力透镜事件，而预计到Euclid任务结束时将发现约17万个此类天体。

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