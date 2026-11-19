联合国驻黎巴嫩南部维和特派团将于12月31日23时59分结束行动，其军事人员将于2027年前几个月开始离开该国。据Defense News报道，在现行授权结束前，巡逻、监测以及向联合国安理会报告违规行为的工作将继续进行。

联合国安理会于2025年8月决定终止维和行动。联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）发言人坎迪斯·阿迪尔表示，午夜过后，该特派团在法律上将不再拥有根据第1701号决议获得的授权。

人员将于9月前撤离

目前，约有7,500名来自不同国家的军人在边境黎巴嫩一侧参与该特派团。意大利和印度尼西亚派出的分队规模最大。预计平均每月将有约1,000名军人离开该国。

自2027年1月起，UNIFIL将开始撤收阵地并将设施移交给黎巴嫩当局。预计该进程将持续至2027年9月，尽管最初计划在6月完成。军方将运走由其本国提供的装备，而联合国财产可能移交给其他特派团或联合国系统内的组织。阿迪尔表示，其中部分财产可能移交给黎巴嫩当局。

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阵地移交面临问题

最棘手的问题仍是移交特派团设施。发言人表示，UNIFIL在法律上有义务将阵地归还黎巴嫩当局，但其中大多数位于以色列部队驻扎的地区。黎巴嫩部队同时没有驻扎在这些地区，以避免可能发生的冲突。

该媒体消息人士称，如果黎巴嫩当局无法实际接收这些设施，移交可能只能在文件层面进行。可能的方案还包括调动或扩大联合国停战监督组织的存在，该组织通过驻黎巴嫩观察员小组在黎巴嫩开展行动。相关决定须由联合国安理会作出。

据Defense News报道，以色列部队驻扎在约232平方英里的黎巴嫩领土上，约占该国面积的6%，并每天在那里进行拆除及其他军事行动。在边境地区谢巴，当地政府担心维和人员撤离后会出现安全真空。在迈尔季阿云，一名当地官员表示，他们未能阻止不受控制武器的扩散，但其社会项目对民众和社区提供了实质性帮助。部分地方行政机构也担忧边境村庄可能面临经济负担。

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