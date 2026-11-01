联合国西撒哈拉全民投票特派团（MINURSO）在其授权于10月31日午夜到期后停止了行动。联合国安全理事会未能就该任务团的未来达成一致：美国提出的决议草案遭俄罗斯联邦——一个侵略国——否决，而俄罗斯的替代文本未能获得所需的九票。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示，MINURSO停止工作并不取消西撒哈拉人民不可剥夺的自决权。联合国将继续通过秘书长个人特使斯塔凡·德米斯图拉，支持寻求公正、持久且各方可接受的政治解决方案，联合国新闻报道。

任务团的工作

MINURSO自1991年起开展工作，包括监督停火以及协助为政治进程创造条件。古特雷斯感谢了任务团人员及其驻西撒哈拉特使亚历山大·伊万科；在2020年战事再度爆发后的一段特别艰难时期，他领导了该任务团。

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在任务团35年的工作期间，共有20名工作人员死亡。授权结束时，MINURSO总部位于阿尤恩。该任务团设有九个外地站点——四个位于沙墙以西，五个位于沙墙以东——并在廷杜夫设有联络处。任务团有来自35多个国家的约200名文职人员、军事观察员和参谋人员，以及一个地雷行动部门。

清算期

授权结束后，清算期随即开始。一个向联合国业务支助部报告的小组将负责归还派遣特遣队国家的财产以及处置联合国设备。秘书长呼吁各方合作，以确保这一进程有序并尽快完成。

古特雷斯还对整个西撒哈拉地区的安全局势以及战事升级的风险表示关切。他呼吁所有相关方保持最大限度克制，并避免采取可能加剧紧张局势或破坏地区稳定的行动。

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