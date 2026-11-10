澳大利亚阿德莱德市议会撤销了此前通过的一项决定，即禁止石油、煤炭和天然气企业在市政所有设施上投放广告。8名议员投票支持撤销，2名议员反对，ABC News Australia报道。

对自行车赛事的担忧

两周前通过的原决定规定，从2027年7月起，石油、煤炭和天然气企业将被禁止在议会所有的公共场所投放广告，其中包括公交站、横幅和广告牌。

这一决定引发了批评，其中包括南澳大利亚州政府的批评，原因是其可能对环澳赛Tour Down Under——澳大利亚最大的自行车赛事——造成影响。该赛事的主要赞助商是天然气公司Santos。市议会行政部门还表示，对该禁令的法律效力存在疑问，并且其实施面临实际困难。

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研究将持续至2027年5月

与此同时，市议会支持另一项提议，即指示行政部门研究可能限制化石燃料广告的后果，并在2027年5月前提交报告。6名议员投票支持该决定，4名议员反对。

阿德莱德市长简·洛马克斯-史密斯表示担忧，认为这项新研究可能会给Tour Down Under的规划带来不确定性。市议会还要求市长就社区日益担忧公共设施上推广煤炭、石油和天然气的问题与州政府接洽，并询问在南澳大利亚2024—2030年净零排放战略的背景下，如何看待赞助和合作安排。

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