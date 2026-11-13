麻省理工学院的研究人员发现，老年人在睡眠期间帮助清除大脑代谢产物的脑脊液波动会显著减弱。News-Medical报道了这项发表于《Nature Aging》期刊的研究结果。

比较两个年龄组

研究招募了18至39岁以及60至84岁的志愿者。实验持续约两小时，并在深夜开始，以使参与者感到困倦。科学家使用功能性磁共振成像测量脑血流量，使用改良的磁共振成像方法测量脑脊液运动，并使用脑电图测量大脑活动。

部分参与者直接在扫描仪中入睡。年轻人在非REM睡眠期间慢脑波增强，脑脊液波动也变得更大。在老年组中，此类波动的平均幅度明显更小。

血管反应的作用

作者还检验了哪些机制可能与脑脊液流量随年龄增长而下降有关。他们发现，许多老年参与者的大脑血管对神经组织氧气需求增加的反应较弱。在屏息测试中，该组脑血流量的增幅也小于年轻志愿者。

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根据研究人员的统计模型，神经血管耦合减弱和血流量减少能够解释脑脊液波动下降的很大一部分，但并非全部。科学家认为，与血管状况和生活方式有关的其他年龄相关因素也可能影响这一过程。

后续研究

参与者未被诊断出患有神经退行性疾病。同时，部分老年志愿者显示出灰质萎缩的迹象，这与脑脊液流量更明显的下降相关。该团队计划继续观察，以确定这些变化是否与神经退行性疾病的风险有关。

研究人员还希望检验增强这一流量的可能方法。在此前的一项研究中，该实验室发现，睡眠期间短暂的“粉红噪声”脉冲可增加年轻人的脑脊液流量，但这一方法尚未在老年参与者中进行测试。

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