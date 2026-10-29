在以色列荷兹利亚，抗议者聚集在“雅沙尔”党领导人加迪·艾森科特家门外，呼吁他与阿拉伯政党合作，组建一个没有总理本雅明·内塔尼亚胡的替代政府。抗议者高喊：“没有伙伴关系就没有改变”，《耶路撒冷邮报》报道。

特拉维夫—雅法副市长阿米尔·巴德兰也参加了抗议活动，他支持反对派与阿拉伯政党之间建立政治伙伴关系。

计票结果

计票结束后，内塔尼亚胡阵营在议会中赢得53个席位。四个主要反对党合计获得48个议席，比取得议会多数所需的61席少13席。没有任何政治阵营获得多数席位。

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艾森科特领导的“雅沙尔”成为最大的反对党，赢得21个议席，而内塔尼亚胡的利库德集团获得27席。阿拉伯政党合计拥有19个议席，这可能成为就替代联盟进行谈判的重要因素。联合名单获得11席，由曼苏尔·阿巴斯领导的拉阿姆获得8席。

联合组阁谈判

为了履行不加入由内塔尼亚胡领导的政府这一竞选承诺，艾森科特及其盟友可能需要至少与部分阿拉伯政党合作——在正式联盟框架内，或通过对少数派政府的外部支持。拉阿姆此前曾参与纳夫塔利·贝内特和亚伊尔·拉皮德的联合政府。

与此同时，据报道，“以色列是我们的家园”党领导人阿维格多·利伯曼，其政党获得了7个议席，拒绝了与阿拉伯政党组建联盟，也拒绝组建依赖其支持的少数派政府。艾森科特已与“贝亚哈德”党领导人纳夫塔利·贝内特以及民主党领导人亚伊尔·戈兰会面。戈兰还与拉阿姆领导人曼苏尔·阿巴斯举行会谈，讨论可能的政治伙伴关系。

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