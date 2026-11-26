韦恩州立大学医学院的研究人员发现，精子中较高水平的线粒体DNA与伴侣双方每月较低的妊娠概率相关。该研究纳入了327名精液参数正常的男性，News-Medical报道。

科学家研究了什么

科学家研究了线粒体DNA是否会保留在成熟人类精子中，以及这一特征是否与伴侣双方的生殖潜能有关。线粒体DNA存在于线粒体中，线粒体是产生大部分能量的细胞结构。与人类大多数DNA不同，它几乎完全由母亲传递。

在发育过程中，精子通常会清除大部分线粒体DNA。研究人员借助专门的荧光成像技术，直接在部分成熟精子的中段检测到了它——这是线粒体所在的区域。

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与妊娠发生的关联

所有参与者的精子数量、浓度和形态指标均处于正常参考范围内。同时，精子中较高水平的线粒体DNA与每月较低的妊娠概率有关。在考虑双方年龄和体重指数以及吸烟状况后，这一关联仍然存在。

研究人员还记录了单个精子之间的差异。即使在总体线粒体DNA水平升高的男性中，部分细胞内也未检测到线粒体DNA。通过聚合酶链式反应测得的较高数值通常与保留线粒体DNA的精子比例更高以及单个细胞中更强的信号相结合。

该研究并未证实线粒体DNA的保留会直接导致不育。作者认为，这一特征是男性生殖健康一个有前景的分子生物标志物，可补充常规精液分析，但仍需要进一步研究以阐明其机制以及对受精和胚胎发育的影响。

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