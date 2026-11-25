在瑞士，国际冰球联合会（IIHF）向联邦法庭就国际体育仲裁法庭（CAS）的一项裁决提起申诉。该裁决规定俄罗斯重返2027年世界锦标赛。该联合会表示，对CAS仲裁庭三名仲裁员中的两人的独立性和公正性存有疑虑。

对仲裁员的疑虑

据《莫斯科时报》报道，IIHF称，其提出上诉是基于近期披露的、有关两名仲裁员可能与俄罗斯存在联系的信息。该联合会强调，鉴于该裁决对国际冰球的重要意义，其认为向联邦法庭申诉是必要的。

上个月，CAS支持了侵略国俄罗斯冰球联合会就其在2026—2027赛季被禁止参加IIHF赛事提出的上诉。法院指出，IIHF没有提供足够证据来证明其关于安全风险的结论，而这些风险将要求继续禁止俄罗斯参赛。

CAS的裁决被视为最终裁决，但体育组织如有法律依据，仍可向瑞士联邦法庭提出上诉。

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球队和赞助商的反应

俄罗斯在2022年入侵乌克兰后被禁止参加IIHF赛事。CAS承认，其裁决引发了有争议的反应，但强调该裁决仅基于所提交的证据。

奥地利、捷克、丹麦、芬兰、拉脱维亚、挪威和瑞典国家队表示，将拒绝与俄罗斯比赛。冰球主要赞助商之一AJ Products撤回了赞助支持，其他赞助商则表示，如果俄罗斯参赛，它们也可能这样做。

俄罗斯将不会参加下个月举行的2027年世界青年锦标赛，因为加拿大表示，即使持有有效签证，也不会允许俄罗斯和白俄罗斯运动员入境。捷克也不会允许俄罗斯运动员入境参加计划于1月举行的女子U18世界锦标赛。

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