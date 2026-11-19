在法国巴黎，国际能源署表示，霍尔木兹海峡危机已造成历史上最大的能源安全威胁。年度《世界能源展望》报告指出了这一点，Channel NewsAsia报道。

石油出口受阻

该机构称，在伊朗开始封锁霍尔木兹海峡并袭击该地区的油轮后，波斯湾国家在出口石油方面面临困难。据消息来源称，这场危机始于2月美国和以色列对伊朗发动袭击之后。

危机开始前，全球约五分之一的海运石油供应经过霍尔木兹海峡。美国曾试图护送船只通过这一路线，但根据国际能源署的评估，供应链仍受到严重扰乱。

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消费者成本

国际能源署执行主任法提赫·比罗尔指出，这场危机的规模超过了20世纪70年代的石油冲击。产油国增加了对市场的供应并使用替代路线，而中国减少了在国际市场上的采购。

与此同时，供应中断的后果越来越多地由消费者承担，表现为高价格，在个别情况下则是能源资源短缺。比罗尔还表示，危机持续的时间越长，其对能源行业和全球经济的影响就越深。

在报告的基准情景中，国际能源署预测，全球石油需求将在2030年前后达到峰值，随后缓慢下降。根据该情景，天然气需求将增长至2035年前后。该机构还为新报告增加了两种情景，以应对中东危机进一步持续的情况。

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