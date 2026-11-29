在荷兰海牙，国际刑事法院未能全面核查针对两名法官候选人的投诉，也未向将在选举中投票的国家转交有关这些指控的信息。据《独立报》报道，法院内部监督机构解释称，若不披露投诉人身份，便无法进行核查。

针对候选人的投诉

共有14名被提名候选人中的7人收到投诉。其中包括受贿、提供虚假的职业经历信息以及其他不当行为的指控。针对其中4名候选人的投诉涉及媒体此前报道过或其他机构审查过的事实；国际刑事法院独立监督机制表示，已能够证实其中所述的指控。

另外两起案件涉及此前未公开的指控。三名女性表示，其中一名候选人羞辱她们至落泪，或通过邀请她们在深夜一起喝酒会面或共同出行而令她们感到不适。另一名女性称，另一位被提名人在一场工作活动中不当触碰她，并威胁说若她投诉将进行报复。

提名其中一名候选人的国家表示，在自行调查后未能证实这些指控。与此同时，一名高级外交官表示，由于资源不足，该国没有询问该候选人的现任和前任工作人员。

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核查未能赶上评估

由于法院难以收集到足够数量的提名，候选人提名截止日期被三次延长。因此，独立监督机制只有两周时间评估候选人是否符合《罗马规约》规定的高尚品格标准。14名被提名人中有3人后来撤回了候选资格。

监督机构仅在面试开始前3天向法律专家委员会提交初步报告，并在该委员会结束工作后才完成最终核查。委员会在公开报告中指出，因此无法就任何候选人是否符合高尚品格标准作出最终结论。

本月早些时候，缔约国仅收到了关于3名候选人的报告摘录，监督机构已能够证实针对这3人的指控。缔约国大会表示，正在审查程序以寻求可能的改进。

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