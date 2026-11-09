国际海事组织记录显示，自2月28日美国和以色列对伊朗战争开始以来，至少有25名海员死亡。在冲突背景下，霍尔木兹海峡及邻近水域的商船多次遭到袭击，半岛电视台报道。

战争开始前，全球约五分之一的石油消费量经由连接海湾与阿拉伯海的霍尔木兹海峡运输。

对商船的袭击

据国际海事组织称，该地区至少报告了129起涉及船只的事件。袭击中使用了导弹、炮弹和水雷，导致船只受损、起火或沉没。

美国和以色列开始发动袭击后，伊朗实际上关闭了该海峡，并警告称，试图未经许可通行的船只可能成为目标。与此同时，华盛顿对伊朗港口实施了海上封锁。

伊朗伊斯兰革命卫队周日表示，三艘据其称沿未经授权路线航行的油轮发生爆炸并燃起大火。伊朗部队还报告称，海峡内发生的单独事件导致五艘油轮和一艘拖船起火。此外，在卡塔尔以北，悬挂马绍尔群岛国旗的油轮Velos Sapphire发生爆炸，造成一名船员死亡。

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伤亡与船员保护

遇难者中有许多印度公民，至少16人。6月，三名印度海员在阿曼附近的商船遭美国打击时死亡。另一名来自古吉拉特邦的印度公民甘达尔·纳希姆·阿吉吉在货船MSV Al Jusufi于阿曼附近遭袭后死亡；另有13名船员获救。

9月，两名菲律宾海员在沙特油轮Sidr于霍尔木兹海峡附近遭炮弹击中时死亡。根据国际海事组织8月底公布的评估，10月时可能仍有约6000名海员被困在海峡附近。

3月，海员工会和航运公司达成协议，海员可以拒绝进入指定的危险区域。该协议还规定由公司支付遣返费用，并提供相当于两个月基本工资的补偿。国际运输工人联合会表示，该协议规定提高薪酬，并在海员死亡或残疾时支付双倍标准赔偿。

《联合国海洋法公约》保障船只通过海峡的过境通行权，该权利不得被暂停。利物浦约翰·摩尔斯大学海事中心负责人阿卜杜勒·哈利克指出，薄弱环节仍然是国际法的实际执行。

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