美国移动诊所与死亡率下降71%相关——News-Medical

在美国五座城市，提供艾滋病预防服务和物质使用障碍治疗的一体化移动医疗点与全因死亡率下降71%有关。该结果是与另一组进行比较得出的：导航员帮助该组人员获得社区内可用的非移动服务，News-Medical报道。

研究如何进行

由美国国立卫生研究院资助的HPTN 094试验纳入了409名未感染艾滋病病毒的成年人。他们通过注射方式使用毒品，患有阿片类药物使用障碍，在研究开始时未接受该障碍的药物治疗，并愿意考虑开始治疗。

研究在休斯敦、洛杉矶、纽约、费城和华盛顿进行。一组在26周内接受导航员的帮助，以及移动医疗点提供的一体化服务：每日口服艾滋病暴露前预防用药、阿片类药物使用障碍的药物治疗，以及有限的临床和社会支持。

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预防和治疗的使用情况

另一组参与者同样在26周内获得导航员帮助，但被转介至社区内现有的非移动服务。研究人员没有发现两组在使用每日口服艾滋病暴露前预防用药或阿片类药物使用障碍药物治疗方面存在差异。

26周后，两组经确认的艾滋病预防药物使用率仍然较低。与此同时，在研究的第26周和第52周，14%的参与者正在接受阿片类药物使用障碍的药物治疗，尽管研究开始时无人接受此类治疗。

研究共同作者纳比拉·埃尔-巴塞尔指出，注射吸毒者可能面临碎片化的照护体系、不稳定的住房和污名化。作者还表示，口服暴露前预防用药使用率低表明，这种方法对该群体的可接受性存在困难，并需要评估长效药物。

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