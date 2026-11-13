以色列魏茨曼科学研究所的研究人员介绍了一套名为Brain-IT的人工智能系统，该系统根据功能性磁共振成像数据重建实验参与者看过的图像。该模型分析视觉皮层的活动——即处理视觉信息的脑区——并将预测结果传递给图像生成器，Live Science报道。这项研究以预印本形式发布在arXiv平台上。

Brain-IT如何工作

该系统基于Universal Brain Encoder方法构建，该方法从图像出发，模拟大脑对该图像的预期反应。Brain-IT的工作方向相反：它接收测得的大脑活动，并尝试重建一个人看到的图像。

为此，该模型根据可能包含的视觉信息类型，将来自视觉皮层的数千项测量结果分配到128个组中。一些区域可能与较简单的特征有关，包括边缘、纹理或元素的位置。另一些区域可能对更复杂的类别作出反应——如面孔、身体或场景。

解码器生成两类预测：语义预测，即场景可能的内容；以及结构预测，即画面中形状的总体布局。结构预测成为生成器的起点，而语义预测帮助它形成物体看似合理的外观。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

技术的局限性

研究作者将合成图像与向参与者展示的原始图片进行了比较。根据他们的数据，Brain-IT在标准重建指标上优于此前的方法。他们还表示，来自一名新参与者的一小时数据取得了可与此前用40小时记录训练的方法相当的结果。

与此同时，重建结果并不是所见内容的精确复制。在最后阶段，系统使用了在大量图像上训练的扩散生成器。它可能添加看似合理的纹理、细化面部特征，或补全扫描数据中并未直接存在的缺失细节。

开发者强调，Brain-IT不会重建记忆或想象中的图像。其运行需要在受控条件下展示特定图像、参与者的配合以及功能性磁共振成像数据。该团队也正处于测试使用脑电图可能性的早期阶段，但目前可靠的结果仍需要昂贵且复杂的磁共振成像扫描。

关注我们在