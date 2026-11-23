研究人员建模显示，广泛使用GLP-1类药物治疗肥胖，并结合更健康的饮食，到2050年可能与全球避免770万例死亡以及增加4600万公顷不用于农业和管理型林业的自然土地有关。News-Medical援引发表于《Nature Communications》的一项研究报道了这一消息。

到2050年的六种情景

来自阿伯丁大学、爱丁堡大学和苏格兰农村学院的科学家使用了全球LandSyMM模型。该模型将土地利用、产量、食品需求、国际贸易和价格联系起来。

作者将到2050年的基准发展情景，与六种面向肥胖成年人的假设性治疗可及性方案进行了比较，即身体质量指数为30或以上的人群。建模涵盖药物在高收入国家、高收入和中上等收入国家以及所有国家的可及性。

在第一种方案中，患者逐步减少饮食热量摄入，但不改变不同食物类别的比例。在第二种方案中，他们还转向EAT-Lancet-2饮食，该饮食包含更多水果、蔬菜和豆类，以及更少的肉类和糖。模型假设，接受治疗者的每日食物供应将逐步降至每人1850千卡。

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对健康和食品价格的影响

在仅降低热量摄入的情景下，模型估计2050年可避免多达660万例死亡，并增加约3200万公顷不用于农业和管理型林业的自然土地。作者将改变饮食情景中较高的数字主要归因于肥胖相关风险的降低，以及红肉和加工肉类消费的减少。

根据模型，在实施治疗的国家，食品需求下降将降低全球食品价格。同时，这可能增加未接受药物者的食物消费，其中包括红肉和加工肉类。作者估计，在仅减少热量摄入的情景下，由此相关的死亡率上升约为每百万成年人口增加10例死亡；在治疗结合饮食改变的情景下，则增加6例死亡。

模型的局限性

研究人员强调，这些是计算情景，而非对实际药物处方的预测。该模型没有考虑停止治疗或可能的体重反弹，也没有评估温室气体排放及药物生产对环境的影响。死亡率估计基于体重和饮食相关风险因素的变化，而非观察到的临床结果。

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