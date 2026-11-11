乔治城大学隆巴迪综合癌症中心的研究人员建立了一项人群模型。该模型显示，对于乳腺癌幸存女性，细胞毒性最高的化疗方案可能与平均减少9.4年的后续寿命有关。这一估算被解释为与衰老相关疾病更早发生有关。

News-Medical报道了这项研究的结果。该研究于2026年11月10日发表在《JAMA Network Open》上。作者指出，化疗帮助许多女性在乳腺癌后存活，但治疗也可能损害健康组织并加速生物学衰老。

评估如何进行

该模型涵盖30岁至79岁的女性，并比较了细胞毒性水平不同的化疗方案，即损害细胞的能力。为评估生物学年龄，研究人员使用了关于化疗与血液中p16蛋白水平之间关联的数据。这种蛋白质是常用的细胞衰老标志物。

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主要作者斯瓦尔纳沃·萨卡尔解释说，化疗可能增加衰老细胞的数量——即已经停止分裂且具有抗死亡能力的受损细胞。这类细胞会释放生物分子，可能加剧组织损伤和炎症。

后续研究

该研究的资深作者让娜·曼德尔布拉特指出，化疗后的加速生物学衰老可能持续多年，其后果也可能不会立即显现。这些后果可能包括与年龄相关疾病的早发、身体虚弱和认知问题。

研究人员计划将该方法扩展至其他乳腺癌治疗类型，包括放射治疗、免疫治疗、靶向治疗和激素治疗。作者还希望考虑患者的个体特征，以便未来对治疗可能带来的长期后果进行个体化评估。

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