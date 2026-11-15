模型显示维生素C或可减少亚硝化反应——ScienceDaily

滑铁卢大学的研究人员建立了一个数学模型，指出维生素C可能削弱胃中潜在有害亚硝化产物的形成。正如ScienceDaily报道，这些化学反应与癌症发生风险有关，但该研究的结论基于建模，而非临床试验。

模型如何运作

科学家模拟了硝酸盐和亚硝酸盐在人体内的移动及其化学转化。该模型涵盖唾液腺、胃、小肠和血浆。

硝酸盐和亚硝酸盐尤其存在于培根和萨拉米香肠等肉制品中，也存在于在受有害物质污染的土壤或水中种植的水果和蔬菜中。进入胃部后，这些化合物可能参与亚硝化反应——该反应会产生研究人员认为可能与癌症发展相关的物质。与此同时，硝酸盐和亚硝酸盐对大脑和心血管系统具有重要功能。

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维生素C的作用

根据模拟结果，与硝酸盐和亚硝酸盐一同摄入的维生素C可能阻止潜在有害化合物的形成。作者认为，这可能解释了为何含有硝酸盐的食物不一定与相同的风险相关。例如，包括菠菜在内的绿叶蔬菜天然同时含有硝酸盐和维生素C。

该模型还预测，在每餐后服用维生素C可适度减少亚硝化产物的形成，尤其是在食用含有硝酸盐和亚硝酸盐的食物后。与此同时，研究人员强调，还需要进一步研究，以确定这是否意味着人类癌症风险可测量的下降。

进一步研究方向

作者认为，该模型可帮助规划实验室和临床研究。它考虑了亚硝酸盐摄入、抗氧化剂、进餐时间、胃内条件以及口腔微生物组活性的影响。该研究发表在《Journal of Theoretical Biology》期刊上。

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