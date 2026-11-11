科学家提出了解释大峡谷岩层中长达12亿年地质空白的说法。地球地幔运动的新模型表明，地球内部受热物质的缓慢循环可能抬升了大陆的部分区域，加剧了侵蚀，并使这一时期的沉积物无法保存下来。

据Live Science报道，峡谷岩壁中形成于17亿年前的变质岩和火成岩，其上直接覆盖着年龄约为5亿年的沉积岩。两者之间的间隔被称为“大不整合”——地质记录中的一个重大空白。

隆升与侵蚀

这项于11月4日发表在《自然》杂志上的研究，将这一空白的形成与地幔作用下区域的动态隆升联系起来。根据该模型，这一过程发生在北美、欧洲波罗的海地区和中国北部——这些地区的大不整合尤为明显。

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地表隆升形成了斜坡，冰川和其他侵蚀因素可以从这些斜坡将沉积物质带入海洋。该研究的共同作者、伍伦贡大学地球科学家尼古拉斯·弗拉芒指出，冰期可能在侵蚀中发挥了重要作用，但关键因素可能是由地幔过程引起的大陆隆升。

沉积物的累积

该模型还显示，在过去5.4亿年间，这些区域开始下沉。这为大陆上沉积物的累积和保存创造了空间，研究人员认为，这标志着大不整合的结束。

这一空白涵盖了寒武纪大爆发前紧接着的一段时间及其部分时期，当时地球上的生命迅速多样化。未参与该研究的威斯康星大学麦迪逊分校地质学家谢南·彼得斯推测，裸露的结晶岩石可能增加了钾、铁、锰和碳流入海洋的量。这可能影响复杂生命演化的环境条件。

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