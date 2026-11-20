人工智能模型Claude在西班牙工作的AI专家帕夫洛·拉布采维奇的指导下，发现了两颗系外行星候选体。它们可能围绕距离地球116光年的恒星TIC 4206066运行。专业天文学家正在核查这些结果，Nature报道。

在TESS望远镜数据中搜索

拉布采维奇没有接受过正规的天文学教育。9月，他委托编程工具Claude Code分析NASA TESS空间望远镜的特定数据集，并提供了寻找尚未发现行星的总体方案。大约两周后，该模型提出了两个潜在天体。

Claude处理了TESS在2025年底和2026年初对超过12万颗恒星进行的观测数据。按照拉布采维奇的指示，该模型采用了一种常用的行星搜寻算法，该算法可检测恒星亮度有规律的重复下降。当一颗行星从恒星与观测者之间经过并部分遮挡其光线时，可能会产生这种信号。

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两个亮度下降周期

在TIC 4206066的数据中，Claude发现了两个独立的亮度下降周期：大约每3天和每11天一次。这可能表明存在两颗处于不同轨道的行星：距离恒星较近的行星会有更短的公转周期。

受拉布采维奇委托，Claude还检查了2018年和2020年的TESS存档数据，并在其中发现了相同的重复信号。随后，该模型使用了加拿大不列颠哥伦比亚大学系外行星研究人员米歇尔·国本开发的开放式行星搜寻算法，对这些信号进行进一步核查。

9月25日，拉布采维奇在Zenodo平台发布了这项工作的预印本。该工作尚未经过同行评审，但TESS天文学家进行了独立分析，并将这些信号列入官方行星候选体名单。与此同时，国本警告说，AI工具的普及导致大量涉及低质量候选体的论文涌现，其作者并不总是理解所使用的算法，也未必能够核查其结论。

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