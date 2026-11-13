研究人员模拟了用植物性替代品取代乳制品将如何影响英国的碘摄入量。据News-Medical报道，在目前对此类产品实行自愿强化的做法下，碘摄入不足人群的比例可能上升，尤其是在14至18岁女孩和19至49岁女性中。

碘被证明最易受影响

该研究发表在《The Lancet Planetary Health》期刊上。作者使用了英国2016年至2019年国家饮食与营养调查的数据：分析纳入了3558名食用乳制品的参与者中的87%。乳制品日均摄入量为237克，其中牛奶占该摄入量的85%。

科学家模拟了以植物性类似产品替代牛奶、奶酪和酸奶的情景，替代比例分别为20%、35%、50%和100%。他们评估了碘、钙、核黄素和维生素B12的摄入量。碘对这种替代最为敏感：据估算，当35%的乳制品被替代时，大多数群体的平均碘摄入量下降了9%至21%。

在模拟前，14至18岁女孩中有54%的碘摄入不足，19至49岁女性中的这一比例约为32%。当35%的乳制品被植物性替代品取代时，碘摄入不足女孩的比例可能升至65%，19至49岁女性中的比例可能升至42%。

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产品强化和面包中的加碘盐

研究指出，2020年英国市场上的植物性乳制品替代品中，只有12%含有添加的碘。对所有此类产品强制添加碘、钙、核黄素和维生素B12，可能使这些营养素的平均摄入量保持在接近基线的水平，但无法消除脆弱群体中已经存在的碘摄入不足问题。

作者还评估了在工业生产的面包中使用加碘盐的情景。60%的参与者食用面包，日均食用量约为93克。在不替代乳制品的情况下，这一方法使14至18岁女孩中碘摄入不足的比例从54%降至37%。

模型中最有效的做法是，将植物性替代品的强制碘强化与在面包中使用加碘盐相结合：即使完全替代乳制品，这一做法也能在所有群体中维持或改善碘摄入充足性。同时，研究人员强调，该模型评估的是营养素摄入不足的风险，而不是人群中已被证实的缺乏。

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