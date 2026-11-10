美国和英国研究人员基于旅行者2号任务数据进行的计算机建模显示，这或可通过这两颗行星深层物质电导率的增加，解释天王星和海王星磁场的异常构型。Space.com报道了这项研究结果。

磁场偏离自转轴

唯一造访过这两颗冰巨星的探测器是旅行者2号：它于1986年1月飞掠天王星，并于1989年8月飞掠海王星。该探测器发现，天王星的磁场与行星自转轴相差59度，且并不集中于核心。海王星的磁场同样具有无序结构，偏离47度，并且偏离行星中心。

相比之下，地球磁场与其自转轴仅相差11度。此前，天王星倾斜的一种可能原因被认为是与一颗地球大小的行星发生的远古碰撞，这次碰撞可能使这颗冰巨星翻转。然而，海王星磁场的类似结构表明，应从两颗行星的内部特性中寻找解释。

内部的导电物质

论文作者模拟了发电机效应——即在旋转天体中，导电液体的对流运动产生并维持磁场的过程。在地球上，这种液体是位于地核外部的熔融铁。

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天王星和海王星的质量远大于地球：其质量分别为地球的14.5倍和17倍。在其内部的高压和高温条件下，水分子可能分解为离子，使物质随着深度增加而更具导电性。考虑这一因素及行星组成的模型，重现了其磁场的异常结构。

磁场可能在数十年间发生变化

模拟还表明，冰巨星的磁场能够在数十年间发生显著变化。在某些时期，磁场倾角可能波动数十度，而地球的磁倾角在50年间大约变化一度。

科学家希望将模型和旅行者2号的数据，与对天王星和海王星红外极光的观测进行比较；该研究的共同作者汤姆·斯塔拉德正借助詹姆斯·韦布空间望远镜开展这些观测。NASA已将21世纪40年代初开展新的天王星任务列为优先事项之一。研究结果于11月3日发表在《Communications Physics》期刊上。

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