对小行星1998 KY26进行的温度模拟显示，其轨道呈现异常加速，表明它过于温暖，无法长期保存地下水冰。佐治亚理工学院航空航天工程师科尔宾·汉森和正俊·平林得出了这一结论，ScienceAlert报道。

暗彗星假说

1998 KY26直径约11米，每5.35分钟绕自身轴线旋转一次，其轨道表明存在垂直于轨道平面的加速度。一种解释是，该天体可能是一颗所谓的暗彗星——即会释放气体、但不会形成可见彗尾的天体。

彗星含有冰，在升华和向太空释放气体时，可为天体产生额外推力。研究人员对1998 KY26的表面和内部层温度进行了建模，并考虑了其大小、轨道、反射率和可能的成分。

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冰本应迅速消失

为了让地下水冰长期存在，温度必须保持在约145开尔文以下，即零下128摄氏度。然而，即使在这颗小行星最寒冷的区域，其绕太阳运行期间的平均温度也至少为212开尔文，即零下61摄氏度。

根据作者的计算，如果水冰占1998 KY26质量的1%，它会在略多于2000年内消失。如果冰本身是异常加速的来源，其储量只能维持62年。科学家指出，该天体在当前轨道上停留的确切时间未知，因此不能完全排除存在冰的可能性。

太阳辐射压可能是加速的另一种解释。日本航天器Hayabusa2正飞往1998 KY26，计划于2031年7月与这颗小行星交会。研究结果发表于《Icarus》期刊。

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