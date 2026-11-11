由剑桥大学天文学研究所行星科学家理查德·安斯洛领导的研究人员得出结论，彗星几乎肯定没有将前生物化学所需的复杂有机分子带到地球。Space.com报道了这项模拟研究的结果。

该团队分析了彗星形成和演化、其轨道、与地球大气层的相互作用以及与地球发生超高速撞击的模型。科学家以氰化氢作为复杂有机化合物命运的指标，这种物质经常在彗星中被发现。在星际彗星3I/ATLAS中也检测到了它。

速度会破坏分子

计算显示，要让有机分子得以保存，撞击速度不得超过每秒15公里。然而，彗星通常移动得更快，并以过于陡峭的角度进入地球大气层。撞击导致大多数此类分子汽化。

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即使在少见的情况下，部分有机物可能得以存留，根据模拟结果，其数量也不足以形成显著的前生物化学。作者并未完全排除具有极为特殊撞击参数的例外情景，但认为这种情景极不可能。

小行星与地球自身的化学

研究人员将小行星或直接发生在地球上的化学过程视为所需分子的替代来源。作为富含此类化合物的小行星物质实例，他们列举了由OSIRIS-REx任务带回的近地小行星贝努样本：其中发现了RNA的所有构成单元。

由于大气层更稀薄且重力更低，来自彗星的有机分子在火星上或许有稍高的机会在撞击中幸存。科学家还指出，在类似TRAPPIST-1的紧凑多行星系统中，彗星可在重力作用下穿行于行星之间时减速。研究结果于10月28日发表在《Scientific Reports》期刊上。

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