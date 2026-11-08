模拟显示，1755年11月1日里斯本地震引发的海啸可能沿巴西伯南布哥州海岸深入内陆达4公里，地点位于累西腓以北的伊塔马拉卡岛附近。The Rio Times报道称，该结论援引了一项由巴西和葡萄牙科学家开展的研究。

结合模型与沙层分析

这项工作于2022年发表于《南美地球科学杂志》。研究人员包括里约热内卢州立大学的专家及其葡萄牙同事。他们结合了对殖民时期信件的分析、计算机模拟以及对巴西东北部沉积物的研究。

科学家在沙丘中的一处沿海地点发现了一层粗粒海砂。作者将其视为强烈海水淹没的可能迹象。模拟结果显示，海水可能沿伊塔马拉卡附近的河流推进得最远。

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证据仍不完整

4公里这一数值是在模型设定条件下计算得出的上限，而不是水实际到达位置的测量线。该沙层的确切年代尚未确定，因此它与1755年事件的关联仍属初步结论。来自单一地点的数据在多大程度上能够反映整个海岸，也尚不明确。

里斯本地震发生在葡萄牙西南部近海的大西洋。由于18世纪没有地震仪，其确切震级至今仍存在争议。美国地质调查局提到有关海浪抵达巴西的历史记录，并在针对美国东海岸的海啸危险模拟中使用1755年情景。

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