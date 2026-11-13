匈牙利油气公司MOL表示，到2027年底将具备停止进口俄罗斯石油的技术能力。该公司计划首次申请欧盟资金，以实现供应多元化并发展替代管道路线，Euronews报道。

匈牙利和斯洛伐克面临的风险

MOL首席执行官焦尔吉·巴查表示，降低对俄罗斯石油的依赖可能会提高能源成本、引发社会紧张局势，并导致匈牙利和斯洛伐克的政治不稳定。据该媒体报道，两国目前仍在很大程度上依赖通过“友谊”管道供应的俄罗斯石油。

根据国际货币基金组织2025年的一项研究，完全停止供应俄罗斯能源资源，到2030年可能使匈牙利的能源成本增加约15%。欧盟委员会表示，俄罗斯在欧盟石油进口中的份额已从2021年的27%降至2%。

匈牙利和斯洛伐克仍是仅有的通过苏联时期建造的“友谊”管道进口大量俄罗斯石油的欧盟国家。

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替代路线

对MOL而言，关键的多元化方向之一是亚得里亚海管道，该管道从克罗地亚通往匈牙利，可成为“友谊”管道的替代方案。与此同时，MOL与克罗地亚国有运营商JANAF已就管道输送能力、过境费率以及向匈牙利和斯洛伐克运输俄罗斯石油的问题争议多年。

MOL已请求欧盟委员会协助解决有关测试该管道克罗地亚段输送能力的争端。该公司还对将匈牙利接入从的里雅斯特通往德国的TAL输油管道感兴趣，并将支持把“友谊”管道从乌克兰布罗迪延伸至敖德萨。

欧盟委员会没有排除讨论为与化石燃料相关的基础设施项目提供资金的可能性，但强调欧盟的优先事项是让成员国停止接收俄罗斯石油、天然气和液化天然气供应。

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