在澳大利亚，参与西澳大利亚州政治的年轻女性表示，尽管遭受辱骂并担忧自身安全，她们无意离开政治活动。青年议会成员、市议员以及自由党青年翼代表向澳大利亚广播公司新闻讲述了此事。

西澳大利亚青年议会成员夏洛特·罗林森表示，她感到害怕，但认为这正是那些采取恐吓手段的人所希望看到的。她强调，作为一名有残疾的年轻酷儿女性，她不会让反对她参与政治的人达到目的。

罗林森还表示，她在青年议会中尚未满18岁的同事，无论在线上还是线下都遭遇过种族主义和性别歧视辱骂。据她所说，其中一名成员仅仅因为是穆斯林就遭到攻击。

地方政治中的安全措施

29岁的巴瑟尔顿市议员米凯拉·洛夫表示，在晚间市议会会议结束后，她会请工作人员或另一名议员陪她走到汽车旁。她说，在几次情况下，会议不得不报警。

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洛夫指出，五年前她加入巴瑟尔顿市议会时，安全问题并未让她如此担忧。她还表示，她注意到社交媒体上出现了更多旨在煽动愤怒的内容，包括在当地社区页面上。

政治光谱两侧的辱骂

西澳大利亚自由党青年翼主席、联邦青年自由党副主席汉娜·赫顿表示，她越来越少看到相互尊重的政治讨论。她称自己因中间偏右的观点而遭遇侮辱性称呼，并呼吁不同政治立场的代表之间开展对话。

澳大利亚国立大学2024年的一项研究认定，对网络骚扰和厌女症的恐惧是年轻女性和性别多元人士进入政治领域的第二大障碍。澳大利亚前总理朱莉娅·吉拉德表示，针对女性议员的辱骂和威胁数量正在增加，需要采取额外措施保护她们。

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