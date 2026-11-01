据Premium Times报道，尼日利亚拉各斯的基督教和穆斯林青年组织在2027年大选前签署了一项跨宗教和平协议。参与者承诺反对政治暴力、宗教不宽容以及利用青年实施政治暴力。

协议的七项承诺

该协议于周六在面向该国西南部地区的区域跨宗教和平峰会上签署。峰会由尼日利亚基督教协会青年翼（YOWICAN）与全国穆斯林青年组织委员会（NACOMYO）共同举办。活动在伊凯贾阿劳萨地区的尼日利亚基督教协会秘书处举行。

参与者在最终公报中表示，该协议体现了共同致力于拒绝政治暴力、宗教操纵、仇恨言论及其他可能威胁国家和平与稳定的行为。文件包含七项承诺，其中包括拒绝招募和操纵年轻人充当政治暴力的实施者，以及支持宗教宽容与和平共处。

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呼吁反对暴力

这些组织呼吁基督教和穆斯林青年在社区、教育机构和礼拜场所传播宽容理念。他们还呼吁宗教、传统、社会和政治领袖反对不宽容、政治操纵和煽动暴力。

尼日利亚基督教协会拉各斯州主席斯蒂芬·阿德格比特表示，该协议应在选举前促进宗教宽容、拒绝政治暴力和和平共处。他还呼吁青年在投票前、投票期间和投票后展现基督徒与穆斯林对和平的追求。NACOMYO全国秘书谢胡·易卜拉欣表示，该组织将通过伊玛目、周五祈祷、伊斯兰学校及其他宗教集会，在社区传播和平信息。

这些组织还决定，该协议应成为基督教和穆斯林青年之间持续对话、相互问责与和平建设工作的基础。

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