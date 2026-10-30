国际移民组织（IOM）在阿布贾发布了Migration Vision @25框架计划，旨在确定尼日利亚未来25年的移民政策路径。此次发布是在庆祝该联合国机构在该国开展工作25周年期间举行的，Premium Times Nigeria报道。

博尔诺州州长巴巴加纳·祖卢姆、人道主义事务和减贫部长伯纳德·多罗、其他政府官员及发展伙伴参加了活动。尼日利亚副总统卡希姆·谢蒂马在欢迎致辞中表示，该国可以通过投资技能发展，并为国内外青年创造机会，利用移民促进经济增长。

计划的三个方向

国际移民组织表示，该计划将帮助尼日利亚成为非洲安全且富有成效的移民领先中心之一，并成为具有竞争力的专业人才和人才来源。该计划围绕三个方向构建：流动性、机会和韧性。

优先事项包括保护移民、扩大合法移民途径、支持返乡人员，以及为受流离失所影响的社区寻找长期解决方案。谢蒂马还呼吁更积极地调动尼日利亚侨民，包括其专业技能、投资、创新和国际联系。

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人口流离失所

该倡议是在冲突、不安全局势和气候灾害导致大规模国内人口流离失所的背景下发布的。根据联合国难民事务高级专员公署10月1日公布的数据，尼日利亚有3,679,757名境内流离失所者，以及141,688名难民和寻求庇护者。被迫流离失所者总数超过380万。

部长伯纳德·多罗表示，更新后的国家移民政策及其实施计划已于8月19日获得批准。他说，该文件规定了更明确的责任划分、可衡量的成果，以及为规划和重新融入提供更完善的移民数据。

国际移民组织指出，自2014年以来已向超过250万人提供人道主义援助，并为近50万名流离失所者提供住房支持。该组织还协助超过7.2万名尼日利亚移民安全、自愿返乡。

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