摩纳哥在泰因卡斯尔公园球场进行的欧协联比赛中客场以3比2战胜哈茨。美国前锋福拉林·巴洛贡在补时第4分钟打入制胜球，据天空体育报道。

比赛进程

主队凭借若尔迪·阿尔特纳在第15分钟的进球取得领先。摩纳哥在第25分钟扳平比分：巴洛贡罚进点球。中场休息前，客队凭借埃丹·迪奥普在第41分钟的进球取得领先，但萨巴赫·凯尔约塔在第44分钟扳平比分。

在比分为2比2时，哈茨继续寻找制胜球，但在补时阶段，巴洛贡在禁区内获得空间并完成梅开二度。凭借这场胜利，摩纳哥保持了在本届赛事中的全胜战绩。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

教练反应和赛事形势

哈茨主教练沃特·弗兰肯表示，他为球队的表现感到自豪，球队是在阵容问题的情况下对阵强大的对手。根据他的说法，俱乐部仍有9名受伤球员，部分球员未被列入欧洲赛事名单。

四场比赛过后，哈茨积1分，在欧协联中仍未取得胜利。球队最多可以拿到7分，之后还将对阵波斯尼亚的博拉茨和塞浦路斯的帕福斯。目前哈茨的净胜球为负5，要进入前24名，球队可能需要在两场比赛中都取得大比分胜利。

弗兰肯还称赞了阿尔特纳和凯尔约塔远射的质量，并将其与球队在上一场比赛中以8比0战胜邓迪后所获得的信心联系起来。

关注我们在