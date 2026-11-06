蒙大拿州批准限制企业选举支出——CNBC

美国蒙大拿州选民支持了第194号倡议，也被称为“蒙大拿计划”。该倡议旨在限制企业和其他组织为影响该州选举而进行的支出。约65%的投票者投票支持该倡议，CNBC报道。这项经全州投票批准的法律将于1月1日生效。

该倡议基于一种法律思路：企业可以享有宪法权利，但其权力源自各州。文件规定，剥夺企业、行业协会、工会和非营利组织为影响蒙大拿州选举而支出资金的法律能力，包括此类组织在州外注册的情况。

限制与例外

在实践中，这可能意味着禁止由企业出资的政治广告、行业协会为公投活动提供资金，以及具有政治活动性质的非营利组织为影响选民而支出资金。违规者可能失去州政府授予的企业特权，包括有限责任，直至其交出违规支出的资金并满足法律要求。

同时，这些限制不适用于个人、政治委员会、政府机构，以及善意的新闻、评论和编辑内容。因此，富有的私人捐助者仍可使用自己的资金施加政治影响。例如，埃隆·马斯克可以作为个人进行政治支出，但他的公司特斯拉和SpaceX将受到蒙大拿州新限制的约束。

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可能的法律纠纷

反对者称，该倡议是试图规避美国最高法院2010年在“联合公民”案中的裁决。该裁决允许企业无限制地为独立政治广告支出，前提是这些支出不与候选人的竞选活动协调。

夏威夷州已在对一项类似法律提出挑战，该州于5月通过了该法律。美国商会提起诉讼要求阻止该法律，而美国公民自由联盟在一份法庭文件中表示，该法律违反美国宪法第一修正案。律师和选举资金专家认为，围绕蒙大拿州限制措施的争议也可能提交至美国最高法院。

蒙大拿州立法机构中的共和党多数可能修改或废除这项新法律。该倡议的支持者表示，如发生这种情况，他们打算在2028年再次将该问题提交投票。

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