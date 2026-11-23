美国海军陆战队正在研究将陆基“海军打击导弹”（Naval Strike Missile，NSM）反舰巡航导弹射程提高至两倍以上的可能性。目前，该导弹的公布射程为135海里，而新型号可打击最远270海里或更远距离的目标，The War Zone报道。

一名海军陆战队代表向该媒体证实，该部门正在寻求将NSM射程提高至两倍以上的途径。该导弹早期型号的公布射程约为100海里，在Block 1A改型中增至135海里。海军陆战队表示，射程也可能根据飞行剖面超过这一数值。

用于机动发射装置的导弹

海军陆战队将NSM用于海军—海军陆战队远征舰艇拦截系统（Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System，NMESIS）。其核心是无人ROGUE-Fires发射平台，该平台基于4×4联合轻型战术车辆（Joint Light Tactical Vehicle，JLTV）打造。每套此类发射装置可配备两枚装在待发射容器内的导弹。

NSM由挪威公司Kongsberg与美国Raytheon公司合作开发。该导弹主要用于打击舰艇，但也具备打击陆上目标的能力。它在飞行末段使用红外导引头，并采用GPS支持的惯性导航系统。其被动导引头不发射信号，据该媒体称，不易受射频干扰影响。

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更大的杀伤区

据该媒体估算，射程翻倍将使一套发射装置能够对目标构成威胁的区域面积扩大约四倍——从约57,255平方海里增至229,022平方海里。具体如何增加射程尚未披露。The War Zone列出的可能方法包括减轻导弹重量，尤其是战斗部重量，以及提高燃油效率或增加燃油储备。

射程提升是在海军陆战队分散式远征作战理念框架内考虑的，其中包括在太平洋岛屿上的行动。NMESIS已参加在台湾附近偏远日本和菲律宾岛屿举行的演习。10月，在“利剑”（Keen Sword）演习期间，该系统的部分装备被部署至日本与那国岛。

NSM能力的扩展可在一定程度上弥补海军陆战队放弃为ROGUE-Fires配备“战斧”（Tomahawk）巡航导弹的计划。不过，即便射程翻倍，NSM仍无法与“战斧”相比，后者在该报道中的射程估计约为1,000英里。未来，海军陆战队还可能获得其他远程手段，包括供HIMARS发射装置使用的Precision Strike Missile弹道导弹。

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