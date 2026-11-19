在作为侵略国的俄罗斯，莫斯科佩罗夫斯基区法院将政治学者亚历山大·克内夫的羁押期延长至12月24日。据Mediazona报道，并由Meduza转述，他被指控企图贩卖毒品。

克内夫拄着拐杖来到法庭

克内夫拄着拐杖出席庭审，其中一条腿打着石膏。据此前报道，他在被拘留期间遭到残酷殴打，导致腿部两处骨折。

被拘留后，这名政治学者在看守所医务室的外科部门待了两周，接受闭合性骨折治疗。随后，他在被描述为情况满意的状态下出院。尽管存在伤情，法院仍于9月25日决定在毒品案件中对克内夫实施羁押。

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调查方说法与政治活动

调查数据显示，9月23日对克内夫住所进行搜查时，查获了14包白色粉末状物质。调查人员称，该物质含有甲氧麻黄酮。俄罗斯联邦安全局参与该案，但其在调查中的具体作用尚未说明。

律师米哈伊尔·比留科夫表示，调查人员首次援引克内夫“外国代理人”的身份，为要求继续羁押他提出依据。俄罗斯当局于2月将这名政治学者列入相关登记册。

庭审后，律师还表示，在对克内夫进行再次讯问时，他被问及其政治活动，尤其是与同米哈伊尔·霍多尔科夫斯基有关联的组织以及其他在俄罗斯被认定为“不受欢迎”的基金会合作的情况。克内夫被控触犯俄罗斯《刑法典》第228.1条第4部分“g”项，该条款规定可判处10年至20年监禁。

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