摩托车手彼得·希克曼赢得澳门摩托车大奖赛，并在东望洋赛道创下新的单圈纪录。这是这位14届马恩岛TT赛冠军第五次在澳门夺冠，也是他自2023年以来首次赢得这项赛事。

据BBC Sport报道，希克曼从杆位起步，以超过38秒的优势领先获得第二名的马库斯·辛普森冲线。驾驶Jackson Racing Honda摩托车的北爱尔兰车手保罗·乔丹获得第三名。

三次刷新纪录

比赛重新起跑后，效力于Zeeco by 8Ten Racing BMW的希克曼三次打破此前的单圈纪录。他首先以2分23.40秒完成一圈，比伊斯顿此前的成绩快了0.2秒。在接下来的几圈中，这名车手将成绩提升至2分23.08秒，随后又达到2分22.69秒。

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东望洋赛道此前的纪录保持了16年。在比赛后期，希克曼放慢了速度，但仍保持明显领先直到终点。

事故后比赛重新开始

这场在全长3.8英里的赛道上进行的12圈比赛，首次尝试举行时因奥地利车手朱利安·特鲁默在第一圈发生事故而被红旗中止。重新起跑后，乔丹长时间位居第二，但在比赛末段被辛普森超越，后者以领先6.5秒的优势完赛。

意大利车手毛里齐奥·博塔利科获得第四名，来自爱尔兰的凯文·基斯排名第五，来自北爱尔兰的新秀马克·休伊特获得第六名。英格兰车手罗布·霍德森和菲尔·克罗因技术问题退赛。

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