巴巴多斯总理米娅·阿莫尔·莫特利于2026年11月11日在土耳其安塔利亚举行的联合国气候大会COP31上呼吁各国政府加强行动，将全球变暖限制在1.5°C以内。她表示，世界尚未做出足够努力来保持实现这一门槛的可能性，进一步拖延的后果将由子孙后代承担，阿纳多卢通讯社报道。

拖延的后果

莫特利强调，每一小部分温度都至关重要，因为决策延误会威胁珊瑚礁、粮食生产、社区和生计。她指出，超过升温门槛不应成为新目标，而是对后代的一笔“债务”。

这位总理以8月尼泊尔洪灾为例，她称该灾害造成超过1,400人死亡。她还提到牙买加、加利福尼亚州和欧洲的气候灾害。

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谈及加沙地带的人道主义局势时，莫特利表示，洪灾与人道主义危机的叠加给儿童造成了“人间真正的地狱”。她还说，气候“不会与地缘政治谈判”。

融资与甲烷

巴巴多斯政府首脑呼吁增加气候融资，减轻脆弱国家的债务负担，并更积极地投资清洁能源。她还呼吁COP31与会者就减少甲烷排放作出可衡量的承诺。

莫特利表示，到2030年将甲烷排放量减少近一半，可在2040年代避免近0.3°C的升温，并每年挽救25万人的生命。她呼吁建立一场由15亿个声音组成、支持气候目标的全球运动，并在明年COP32召开前要求各国政府和金融机构承担责任。

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